Dresden - Dynamo Dresden hat in der dritten Fußball-Liga wieder die Tabellenführung übernommen. Der Herbstmeister gewann am 26. Spieltag gegen den SC Verl mit 3:0 (1:0) und profitierte zugleich von der 1:2-Heimniederlage des bisherigen Spitzenreiters Energie Cottbus gegen den VfL Osnabrück. Vor 27.030 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion hatte Christoph Daferner die Hausherren in der achten Minute in Führung gebracht, Niklas Hauptmann (57.) und Dominik Kother (72.) nachgelegt.

Nach der 0:1-Niederlage bei Hansa Rostock am vergangenen Wochenende begann die Mannschaft von Dresdens Trainer Thomas Stamm stürmisch und kam durch Daferners 15. Saisontreffer zur frühen Führung. Der Torjäger köpfte eine Flanke von Sascha Risch ins lange Eck (8.).

Baur scheitert mit Foulelfmeter

Im weiteren Verlauf verpasste es Dynamo, einen zweiten Treffer nachzulegen. Nach einer halben Stunde fanden die Gäste besser ins Spiel, konnten aber keine große Gefahr für den Dresdner Kasten erzeugen. Auch nach dem Seitenwechsel überließ Dresden dem Gegner die Ballhoheit und setzte selbst auf Konter, von denen Hauptmann in der 57. Minute einen abschloss.

Neun Minuten später vergab Mika Bauer mit einem verschossenen Foulelfmeter eine vorzeitige Vorentscheidung. Die besorgte dann der gerade erste eingewechselte Kother in der 72. Minute mit einem trockenen Schlenzer in die lange Ecke. Verls Eduard Probst traf in der 89. Minute lediglich die Latte.