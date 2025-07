In einer Unterkunft kommt es zu einem gewalttätigen Streit - ein Mann wird so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus stirbt. Die Hintergründe der Tat in Dissen müssen noch aufgeklärt werden.

Dissen - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer Unterkunft in Dissen bei Osnabrück ist ein 41 Jahre alter Mann gestorben. Ein 29-Jähriger wurde wegen Mordverdachts dem Haftrichter zugeführt. Dieser habe Untersuchungshaft angeordnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Gewalttat ereignete sich den Angaben zufolge schon in der Nacht zum vergangenen Sonntag. Der 29-Jährige soll auf den 41 Jahre alten Mann eingeschlagen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Am Montag starb er an seinen schweren Verletzungen. Den Angaben zufolge trug er eine Hirnblutung davon. Weitere Details wollten die Ermittlungsbehörden zunächst nicht mitteilen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.