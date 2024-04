Edewecht - Ein 29-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Edewecht (Landkreis Ammerland) schwer verletzt worden. Der Mann kam am Montagmittag mit seinem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und landete im Straßengraben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 29-Jährige wurde demnach in seinem Auto eingeklemmt, Einsatzkräfte der Feuerwehr befreien ihn. Er sei im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Wagen des Mannes entstand laut Polizei ein Totalschaden.