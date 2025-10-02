310 Polizeianwärter für den mittleren Dienst wollte Thüringen eigentlich einstellen. Nun sind es weniger geworden. Das hat einen Grund.

Erfurt - Der Thüringer Polizei sind kurz vor Ausbildungsstart Dutzende Anwärter abgesprungen. Eigentlich sei die angepeilte Zahl von mindestens 310 Auszubildenden für den mittleren Dienst geschafft worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Es habe aber kurz vor knapp 26 Abgänge gegeben, weswegen zum 1. Oktober nur 285 Schüler starteten. Grund könnten unter anderem Mehrfachbewerbungen sein.

Gewerkschaft sieht „Nachwuchsproblem“

Zuvor hatte die Gewerkschaft der Polizei die Einstellungszahlen kritisiert. „Herr Innenminister, 285 Einstellungen sind kein Erfolg, sondern ein Alarmzeichen – wer Nachwuchsprobleme kleinredet, gefährdet Glaubwürdigkeit und Nachwuchs zugleich“, hatte Landesvorsitzende Mandy Koch in Richtung des Innenministers Georg Maier (SPD) gesagt.