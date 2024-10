Fürstenau - Ein 27 Jahre alter Mann ist in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) mit seinem Arm in eine landwirtschaftliche Maschine geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Gerät um eine Rundballenpresse. Solche Pressen werden verwendet, um etwa Stroh aufzusammeln und in runde Ballen zu formen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht, hieß es.