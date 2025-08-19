Die Tiere lebten in elenden Zuständen in zwei Wohnhäusern im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das Veterinäramt griff nach Hinweisen ein. Doch manchen Katzen konnte nicht mehr geholfen werden.

Das Tier gehört zu den insgesamt 26 verwahrlosten Katzen, die Veterinäramtsmitarbeiter vor einigen Tagen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aus zwei Wohnhäusern gerettet haben.

Saalfeld - Gleich 26 Katzen sind im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aus widrigen Lebensbedingungen gerettet worden. Nach entsprechenden Tierschutzanzeigen kontrollierte das Veterinäramt zwei Wohnhäusern, wie das Landratsamt mitteilte. „Hochgradig unhygienische Zustände für Mensch und Tier“ seien dabei festgestellt worden. Die Katzen befanden sich zudem in einem sehr schlechten Pflegezustand, wie es weiter hieß. Auch bereits tote Tiere seien bei den Kontrollen entdeckt worden.

Die Katzen seien ins Tierheim Pflanzwirbach bei Rudolstadt gebracht worden. Dort hätten sie sich bereits erholt und seien unter anderem tierärztlich untersucht und geimpft worden. Das Tierheim sei mit den Katzen nun quasi voll belegt, hieß es. Wer Interesse habe, Tiere bei sich aufzunehmen, könne sich nun beim Tierheim melden.

Das Veterinäramt kann laut Tierschutzgesetz Tiere einbehalten, wenn deren Halter diese etwa erheblich vernachlässigen.