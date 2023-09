Friedland - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Friedland im Landkreis Göttingen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 26-Jährige sei mit seinem Auto aus unbekannten Ursachen in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer starb in der Nacht zum Samstag noch an der Unfallstelle.