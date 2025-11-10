Ein junger Mann greift einen Nachbarn mit einer Machete an. Nun sitzt der 26-Jährige in einer geschlossenen Einrichtung.

Neustadt am Rübenberge - Nach dem Machetenangriff auf einen Nachbarn ist ein 26-Jähriger in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden. Bei dem Einsatz in Neustadt am Rübenberge wurden zwei Streifenwagen beschädigt, weil mutmaßlich der junge Mann Gegenstände aus dem Fenster geworfen hatte, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte den mutmaßlichen Macheten-Angreifer am Samstagabend überwältigt und festgenommen. In einem Mehrparteienhaus soll der Mann randaliert und einen 62 Jahre alten Nachbarn mit einer Machete angegriffen haben. Dieser sei dabei leicht am Unterkörper verletzt worden.