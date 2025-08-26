In Hannover ist ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen – und den flüchtigen Tatverdächtigen.

Nachdem er einen jungen Mann mit einem Messer schwer verletzt hat, ist der Täter weiterhin flüchtig. (Symbolbild)

Hannover - Bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer ist in der Nacht zu Dienstag ein 26-jähriger Hannoveraner schwer verletzt worden. Nach einer Notoperation werde der Mann weiterhin intensivmedizinisch betreut. Ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger aus Hannover flüchtete nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vom Tatort.

Nach Angaben der Polizei trafen sich mehrere Personen in Hannover am Kantplatz und tranken gemeinsam. Im Verlauf eines Streits stach demnach der 36-Jährige auf den 26-Jährigen ein. Die Begleitung alarmierte umgehend den Notruf. Polizisten leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, bis Rettungsdienst und Notarzt den Verletzten ins Krankenhaus brachten.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Ermittlungen zum Tathergang und zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen dauern an. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen.