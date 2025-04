Eine Frau im Landkreis Zwickau feiert ihren Geburtstag. Plötzlich steht ein Vielfaches an Gästen in ihrem Wohnhaus - sie sind nicht zum Gratulieren gekommen.

Bernsdorf - Dutzende ungebetene Gäste haben in der Nacht zum Ostersonntag eine private Geburtstagsparty in Bernsdorf im Landkreis Zwickau zerstört. Neben den 30 Eingeladenen verschafften sich nach Angaben von Zeugen bis zu 250 Menschen widerrechtlich Zugang zum Wohnhaus der Jubilarin, randalierten, zündeten Pyrotechnik und brachten Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie diverse Sticker an.

Rund 1.000 Euro Sachschaden

Alarmierte Polizeibeamte lösten die Feier auf, bei der rund 1.000 Euro Sachschaden entstand. Sie trafen noch rund 80 Menschen an und stellten deren Personalien fest, darunter die des mutmaßlichen Anstifters. In dem Fall wird wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Zu den Hintergründen wurden keine Angaben gemacht.