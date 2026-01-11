Am frühen Sonntagmorgen geht eine Lagerhalle in Aurich in Flammen auf. Der Schaden ist enorm. Was inzwischen bekannt ist.

Aurich - Ein Brand in einer Lagerhalle in Aurich hat einen Schaden in der Höhe von 250.000 Euro verursacht. Am frühen Sonntagmorgen waren Abfallbehälter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraden, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff auf die angrenzende Lagerhalle über. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet um Hinweise.