Erneut wird ein junger Mann am Humboldt Forum Opfer einer Messerattacke. Der Angreifer flüchtete. Er hatte nach bisherigen Erkenntnissen ein Fahrrad stehlen wollen.

Berlin - Ein 25-Jähriger ist am Humboldt Forum in Berlin-Mitte mit einem Messer attackiert worden. Polizisten fanden den wohnungslosen Mann am Freitagabend stark blutend auf der Karl-Liebknecht-Brücke. Sie leisteten Erste Hilfe, im Krankenhaus erfolgte dann eine Notoperation, wie die Beamten mitteilten. Der Zustand des am Oberkörperkörper verletzten 25-Jährigen sei inzwischen stabil.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 25-Jährige mit einer bislang unbekannten Person in einen Streit um ein Fahrrad. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute. Gegen den Unbekannten werde wegen versuchten schweren Raubes ermittelt, hieß es.

Bereits am Freitag vor einer Woche war am Humboldt Forum ein Streit zwischen Männern eskaliert. Auch in diesem Fall kam es zu Messerstichen. Ein 20-Jähriger wurde getötet.