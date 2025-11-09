weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Extremismus: 25-Jährige zeigt verbotene Flagge in Lüneburger Innenstadt

Extremismus 25-Jährige zeigt verbotene Flagge in Lüneburger Innenstadt

Eine 25-Jährige zeigt im Lüneburger Kneipenviertel eine verbotene Flagge. Zeugen alarmieren die Polizei. Das hat Konsequenzen für die Frau.

Von dpa 09.11.2025, 16:10
Eine 25-Jährige hat eine verbotene Flagge in der Lüneburger Innenstadt gezeigt, der Staatsschutz ermittelt. (Symbolbild)
Eine 25-Jährige hat eine verbotene Flagge in der Lüneburger Innenstadt gezeigt, der Staatsschutz ermittelt. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Lüneburg - Eine 25-Jährige hat in Lüneburg eine verbotene Reichskriegsflagge mit einem Hakenkreuz in der Mitte öffentlich gezeigt. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten trafen die Frau in der Nacht zum Sonntag in einer Gaststätte im Kneipenviertel an, wie die Polizei mitteilte. Sie trug die verbotene Flagge als Schal um den Hals. Die Polizei beschlagnahmte die Flagge und leitete ein Strafverfahren gegen die 25-Jährige ein. Zudem ermittelt der Staatsschutz.