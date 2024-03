Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Treuen - Ein hoher Sachschaden von 24.000 Euro ist bei einem Unfall in Treuen (Vogtlandkreis) entstanden. Ein 67-Jähriger missachtete am Mittwoch die Vorfahrt, stieß mit einem fahrenden Auto zusammen und streifte anschließend noch zwei parkende Autos, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.