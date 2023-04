Rheinsberg - Beim Internationalen Gesangswettbewerb der Kammeroper Schloss Rheinsberg sind 22 junge Opernsänger und Opernsängerinnen für die diesjährige Saison ausgewählt worden. Die Musiker stammten unter anderem aus China, Griechenland, Island, Korea und den USA, sagte eine Sprecherin der Kammeroper am Dienstag. Insgesamt hatten sich mehr als 250 Opernsängerinnen und -Sänger beworben. Die Bewerbungen kamen aus 44 Ländern aller Kontinente.

Die Sieger des Wettbewerbs werden für das Internationale Festival junger Opernsänger und -sängerinnen 2023 in Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) engagiert. Die ausgewählten Solisten sollen in der Opernproduktion „La Molinara“ sowie in mehreren Operngalas und Konzerten von Juni bis August auftreten. „La Molinara“ ist nach Angaben der Kammeroper eine heitere Oper von Giovanni Paisiello, die 1788 in Neapel uraufgeführt wurde. Das Stück steht im Zentrum des Festivalprogramms.

Anders als in den Vorjahren wird es keine Aufführungen im berühmten Heckentheater im Schlosspark geben. Stattdessen werden den Angaben zufolge viele Stücke aufgrund akustischer Vorteile im kolonnadengesäumten Innenhof des Schlosses Rheinsberg präsentiert.

Im Schloss Rheinsberg verbrachte der spätere Preußenkönig Friedrich II. (1712-1786) als Kronprinz seine Jugend. Später lebte dort sein Bruder Heinrich und schuf ein Refugium für Kunst und Kultur. Zu DDR-Zeiten erholten sich in dem Gebäude Kranke. Seit der Wende ist das Denkmal wieder zugänglich.