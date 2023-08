Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Bei einem Unfall in Annaberg-Buchholz ist in der Nacht zu Samstag ein 22 Jahre alter junger Mann gestorben. Sein Wagen sei in der Nacht zu Samstag auf der Bundesstraße 95 bei Annaberg (Erzgebirgskreis) in Richtung Chemnitz in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Bordstein überfahren, sei gegen eine Laterne gefahren, durchbrach einen Zaun und fuhr gegen einen Baum, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto habe sofort Feuer gefangen und sei komplett ausgebrannt.

Wegen seiner Verletzungen habe der 22-Jährige das Auto nicht verlassen können. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin habe sich aus dem Fahrzeug gerettet und sei nur leicht verletzt worden, hieß es. Die Bundesstraße sei nach dem Unfall für rund fünf Stunden gesperrt gewesen, hieß es.