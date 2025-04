Seit Tagen suchen Einsatzkräfte nach einem verschwundenen 21-Jährigen am Möwensee bei Nordhausen. Der Mann wollte den See durchschwimmen, kehrte aber nicht zurück. Nun gibt es traurige Gewissheit.

Nordhausen - Der am Möwensee bei Nordhausen vermisste 21-Jährige ist tot geborgen worden. Die Identität des Mannes sei geklärt, sagte eine Sprecherin der Polizei Nordhausen. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Sonntagabend mit Angehörigen am Möwensee und wollte diesen durchschwimmen, als ihn die Angehörigen plötzlich nicht mehr sahen.

Mehrere Tage suchten Einsatzkräfte nach dem Mann. Beteiligt waren Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht – unterstützt von Booten, Tauchern, Drohnen, einem Hubschrauber und Suchhunden. Die genaue Todesursache werde noch geprüft, sagte die Polizei-Sprecherin.

Der Möwensee ist ein ehemaliger Kiesabbausee im Südosten Nordhausens. Er ist rund 46 Meter tief und bei Tauchern für sein klares Wasser bekannt.