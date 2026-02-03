Hunderte Fahrzeuge wurden in Sachsen-Anhalt vorsätzlich angezündet im vergangenen Jahr. Wie viele Tatverdächtige ermittelte die Polizei und wie viele wurden verurteilt?

Magdeburg - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt 265 vorsätzliche Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen registriert worden. Zusammen waren rund 360 Fahrzeuge betroffen, denn teils fielen mehrere Wagen den Flammen zum Opfer. Das geht aus Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, wie das Innenministerium auf eine Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel mitteilte.

Den Angaben zufolge wurden in Halle 76 vorsätzliche Brandstiftungen an Kfz registriert, das waren fast doppelt so viele wie in der Landeshauptstadt Magdeburg, wo der Polizei 39 dieser Delikte gemeldet wurden. Im Vergleich der Landkreise war der Salzlandkreis mit 27 Brandstiftungen besonders häufig betroffen, im Burgenlandkreis waren es 20, im Landkreis Harz 19 und im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 17. Nur eine vorsätzliche Brandstiftung an Kfz gab es in Dessau-Roßlau, im Landkreis Jerichower Land waren es zwei.

15,1 Prozent der Fälle seien aufgeklärt worden, so das Innenministerium mit Blick auf das Bundesland. Im vergangenen Jahr sei in Sachsen-Anhalt ein Tatverdächtiger rechtskräftig wegen Brandstiftung an Kraftfahrzeugen verurteilt worden.