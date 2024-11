1,5 Millionen Menschen infizieren sich jedes Jahr mit HIV. Auch in Sachsen gibt es Neudiagnosen.

2023 in Sachsen 120 neue HIV-Diagnosen

In Sachsen sind 3.100 Menschen mit HIV infiziert. (Symbolbild)

Dresden - In Sachsen ist im vergangenen Jahr bei 120 Menschen HIV neu diagnostiziert worden. Insgesamt leben in Sachsen etwa 3.100 Menschen mit einer HIV-Infektion, wie das Sozialministerium unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) mitteilte. Es sei dringend notwendig, Prävention weiterhin in den Mittelpunkt zu stellen, den Zugang zu Behandlung zu sichern und die medizinische Versorgung flächendeckend zu gewährleisten.

„Jeder Mensch mit HIV hat das Recht auf eine wirksame Behandlung, auf ein Leben ohne Diskriminierung und auf Unterstützung durch die Gesellschaft“, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) laut Mitteilung. Der Welt-Aids-Tag am 1. Dezember rufe uns dazu auf, das Thema neu zu denken und den Fortschritt in der Therapie zu würdigen. Gleichzeitig stelle man sich der noch immer bestehenden Stigmatisierung und den Ungleichheiten im Zugang zu medizinischer Versorgung.

Weltweit leben schätzungsweise 40 Millionen Menschen mit HIV. Trotz erheblicher Fortschritte bei Prävention und Behandlung infizieren sich noch immer 1,5 Millionen Menschen jährlich neu. Viele Millionen Menschen haben keinen Zugang zu lebensnotwendigen Therapien. Besonders in den Ländern des Globalen Südens ist der Zugang zu Gesundheitsdiensten und antiretroviralen Medikamenten stark eingeschränkt.