Erfurt - Thüringen hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen leichten Bevölkerungsrückgang verzeichnet. Ende September lebten 2.123.783 Menschen im Freistaat, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch berichtete. Das waren 2436 Menschen oder 0,1 Prozent weniger als in den ersten drei Quartalen 2022. Zwar zogen den Statistikern zufolge in diesem Jahr knapp 10.000 Menschen mehr nach Thüringen, als Menschen dem Freistaat den Rücken kehrten. Allerdings sorgte die deutliche Diskrepanz zwischen Sterbefällen und Geburten letztlich für den Rückgang.

Von Januar bis Ende September wurden demnach 9812 Kinder geboren, während 22.652 Menschen starben. 51.230 Menschen zogen nach Thüringen, 41.267 verließen das Bundesland. Aus dem Ausland kamen

32.107 Menschen in den Freistaat - fast ein Drittel weniger als im Vergleichszeitraum 2022. In den ersten drei Quartalen 2022 war auch die Zahl der Geburten (10.813) höher ausgefallen, ebenso die der Todesfälle (23.308).