2022 mehr Verkehrsunfälle in Magdeburg und Umland

Magdeburg - In Magdeburg und den Landkreisen Börde, Harz und dem Salzlandkreis hat es im vergangenen Jahr 25.304 Verkehrsunfälle gegeben. Das waren 75 mehr als 2021. Laut der am Mittwoch von der Polizeiinspektion Magdeburg veröffentlichten Statistik kamen dabei 59 Menschen ums Leben. 3669 Menschen wurden verletzt, 743 von ihnen schwer - ein Anstieg auch in diesem Bereich.

Die Zahlen liegen den Angaben nach indes noch unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Die häufigste Ursache war Wild (4344), in sehr vielen Fällen aber auch zu geringer Abstand (2526), Wenden oder Rückwärtsfahren (2439) oder die Geschwindigkeit (1724).

Gut zwei Drittel aller Unfälle ereigneten sich innerhalb von Ortschaften - und bei knapp 90 Prozent blieb es bei Blechschäden.