200.000 Menschen bei „Rave The Planet“ mit Dr. Motte

Unter dem Motto „Rave the Planet“ zieht eine Parade aus Technofans am Brandenburger Tor vorbei.

Berlin - Das neue Techno-Spektakel „Rave The Planet“ von Loveparade-Gründer Dr. Motte hat rund 200.000 Menschen in die Berliner Innenstadt gezogen. Die Schätzung nannte die Polizei am Sonntagmorgen. Die Veranstalter gingen am Samstag sogar von mindestens 300.000 Teilnehmern aus, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Der laute Umzug von 18 Musikwagen mit rund 150 Künstlerinnen und Künstlern war am Samstagnachmittag am Kurfürstendamm gestartet und hatte sich über Stunden hinweg auf einer sieben Kilometer langen Strecke am Potsdamer Platz und dem Brandenburger Tor vorbei bis zur Siegessäule gezogen. Die Menschen tanzten und feierten ausgelassen und friedlich. Rund 600 Polizisten sicherten den Umzug. Eine Abschlussbilanz hatte die Polizei am Sonntagmorgen noch nicht.