20. Welterbetag im Land - „Königstage“ in Quedlinburg

Der Beitrag von Quedlinburg im Harz zum 20. Welterbetag in Sachsen-Anhalt sind die „Königstage“.

Quedlinburg/Naumburg/Dessau - Tausende Menschen haben in Quedlinburg im Harz das Stadtfest „Königstage“ gefeiert. Mit der am Freitag gestarteten Veranstaltung beteiligte sich die Unesco-Welterbestadt am diesjährigen bundesweiten Welterbetag unter dem Motto „Vermitteln, verbinden, begeistern“, wie die Stadt mitteilte. Es gab unter anderem Historienspiele und einen Mittelaltermarkt zu bestaunen.

Quedlinburg seit mehr als 30 Jahren Welterbe

Die Unesco stellte die historische Altstadt mit ihren fast 2.100 Fachwerkhäusern aus acht Jahrhunderten Ende 1994 unter Schutz und bezeichnete sie als „Gesamtkunstwerk mittelalterlicher Stadtkultur.“ Neben Quedlinburg wurde auch in weiteren Unesco-Weltkulturerbestätten in Sachsen-Anhalt die 20. Ausgabe des Welterbetags gefeiert. Dazu zählten das Bauhaus Dessau, die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg, das Gartenreich Dessau-Wörlitz und der Naumburger Dom.

„Sachsen-Anhalt ist ein Stück Weltgeschichte mitten in Deutschland“, sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU) vor dem Aktionstag. „Wie alle anderen Nationen verwalten wir die Stätten treuhänderisch für die gesamte Menschheit und unser gemeinsames Erbe.“ Der Welterbetag sei eine gute Gelegenheit, diese bedeutenden Stätten zu erleben.