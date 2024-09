In Sachsen-Anhalt sollen mehrere Großbatteriespeicher an verschiedenen Orten entstehen, um die Energieversorgung zu stabilisieren.

20 große Stromspeicher in Sachsen-Anhalt geplant

Halle - In Sachsen-Anhalt sind 20 Großbatteriespeicher geplant. Es lägen „20 Netzanschlussanträge für Großbatteriespeicher vor, die an Umspannwerke in Sachsen-Anhalt angeschlossen werden sollen“, sagte der Sprecher des Netzbetreibers 50 Hertz Volker Gustedt der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Dienstag).

Die Anlagen hätten eine Gesamtleistung von fünf Gigawatt und seien notwendig, um die Versorgungssicherheit und Systemstabilität zu gewährleisten. Vor allem sollen sie laut Gustedt kurzfristig große Mengen an Ökostrom speichern. Bisher gebe es in Sachsen-Anhalt keine solchen Speicheranlagen.

Laut der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) sind Großbatteriespeicher unter anderem in Braunsbedra (Saalekreis), Eisleben (Mansfeld-Südharz), Hoym (Salzlandkreis) und Stendal (Altmark) geplant, wie die Zeitung berichtet. Die größte Einzelanlage mit einer Leistung von 0,6 Gigawatt soll demnach in Staßfurt (Salzlandkreis) entstehen. Die Speicher bestehen aus mehreren hundert Containern, die sich über mehrere Hektar erstrecken, wie es hieß.