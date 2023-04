Zwickau - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat seine Position im Kampf um den Klassenerhalt lediglich geringfügig verbessert. Am Ostersonntag reichte es für die Sachsen gegen den 1. FC Saarbrücken nur für ein 2:2 (1:0). Maximilian Jansen (25.) und Jan-Marc Schneider (51.) hatten die Hausherren in Führung gebracht, bevor Adriano Grimaldi (78., 84.) den Ausgleich herstellte.

Vor 4829 Zuschauern in der Zwickauer Arena nahmen die Gäste von Beginn an ihre Favoritenrolle an und hatten bereits in den ersten Spielminuten guten Chancen. Die Zwickauer stellten dem allerdings eine engagierte Abwehr entgegen und kämpften sich mehr und mehr in die Partie.

Obwohl die Gastgeber durch den Dauerdruck der Saarländer auf ihre Abwehr vorwiegend im eigenen Strafraum agierten, waren es die Sachsen, die das erste Tor erzielten. Aus dem Umschaltspiel heraus scheiterte zunächst zwar Dominic Baumann am gegnerischen Schlussmann, dann aber setzte Jansen erfolgreich nach.

Von da an änderte sich der Spielfilm. Zwickau hatte mehr Ballbesitz und ging energischer in die Zweikämpfe, während Saarbrücken nachließ und ab der zweiten Halbzeit zudem auf seinen verletzt ausgewechselten Kapitän Manuel Zeitz verzichten musste.

Nach der Pause erhöhte Schneider per Kopf zum 2:0. Jedoch ließ die Aufmerksamkeit der Zwickauer in der Schlussphase nach, sodass Saarbrückens Grimaldi mit einem Doppelpack das Unentschieden erzielen konnte.