Berlin - Bei einer propalästinensischen Demonstration haben am Samstag etwa 1800 Menschen am Potsdamer Platz in Berlin gegen deutsche Waffenlieferungen an Israel protestiert. Die Veranstalter planten, vom Potsdamer Platz bis an das Reichstagsgebäude zu laufen, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte.

Zu Beginn stoppten die Beamten den geplanten Demozug, weil Teilnehmer laut Polizei aus der Menge heraus Parolen gerufen hatten, die das Existenzrecht Israels infrage stellten. Wie viele das getan hatten, war zunächst unklar. Die Beamten stellten den Angaben zufolge bis zum frühen Abend etwa zehn Strafanzeigen und sprachen mit dem Veranstalter der Demo. Später konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie geplant losziehen.