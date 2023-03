Bremen - Riesenrad, Happy Sailor und Commander: Wenn am Freitag auf der Bremer Bürgerweide die Osterwiese beginnt, werden die Klassiker unter den Fahrgeschäften nicht fehlen. Ergänzt werden sie mit neuen Fahrgeschäften wie der Drehscheibe High Impress oder Escape, das für ein freies Fluggefühl sorgt, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Wer sich gruseln will, ist im Scary House richtig. Insgesamt warten auf die Besucherinnen und Besucher bis zum 16. April täglich außer Karfreitag von 14.00 bis 23.00 Uhr 180 Buden, Karussells oder Schienenbahnen. Die Polizei kündigte an, mit zivilen und uniformierten Einsatzkräften im Einsatz zu sein. Zusätzlich werden private Sicherheitskräfte als Ansprechpartner fungieren.