Wernigerode - In einem großen Wohnungskomplex in Wernigerode hat es gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, mussten insgesamt vier Wohnungen evakuiert werden, nachdem in der Wohnung einer 21 Jahre alten Frau in der Nacht auf Samstag ein Feuer ausgebrochen war. 18 Personen seien aus dem Haus gebracht worden. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Zwei Menschen seien vorsorglich untersucht worden, hätten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Es sei bei dem großen Gebäudekomplex im Norden von Wernigerode Zufall und Glück gewesen, dass sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet habe, so ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen zur Brandursache sollen ab Montag erfolgen. Den betroffenen Bewohnern seien vorübergehend andere Unterbringungen zur Verfügung gestellt worden. An den Löscharbeiten waren nach Polizeiangaben 38 Feuerwehrleute beteiligt.