Bautzen - Ein 18-Jähriger hat sich in Bautzen mit seinem Auto überschlagen. Der junge Mann und seine vier Mitfahrer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 18-Jährige habe in der Nacht zum Samstag beim Abbiegen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto krachte gegen eine Leitplanke, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 24.000 Euro geschätzt.