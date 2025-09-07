Nach einer größeren Suche wird im Landkreis Aurich ein junger Mann gefunden. Er ist tot. Vieles ist noch unklar, die Polizei spricht aber von einem Unglücksfall.

Norden - Ein 18-Jähriger ist in Norden im Landkreis Aurich am Samstag ums Leben gekommen. Der junge Mann wurde nach Polizeiangaben nach einer größeren Suchaktion in Süderneuland tot gefunden. Die genauen Todesumstände sind bislang nicht bekannt. „Nach jetzigem Stand gehen wir von einem Unglücksfall aus„, sagt eine Sprecherin der Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Zuvor hat der „Ostfriesische Kurier“ berichtet.