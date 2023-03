Bersenbrück - Ein 17-Jähriger ist in Bersenbrück im Landkreis Osnabrück von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen an einem Bahnübergang in der Nähe eines Bahnhofs. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Warum er trotz der herankommenden Bahn auf die Gleise ging, ist noch unklar. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bahnstrecke in dem Bereich für rund zwei Stunden gesperrt.