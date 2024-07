Waldenburg - Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer ist bei Waldenburg (Landkreis Zwickau) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Dienstagabend auf der Bundesstraße 180 vor dem Glauchauer Tor in Richtung Waldenburg unterwegs gewesen, als ein 44-jähriger Autofahrer nach Angaben der Polizei von einem Grundstück aus in die Bundesstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 17-Jährige stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Autofahrer blieb unverletzt.