Lüneburg - Der Herbst wird mörderisch – so wirbt das 16. Lüneburger Krimifestival für seine 13 Veranstaltungen. Zum Auftakt stellt Sebastian Fitzek seinen neuesten Thriller „Der Nachbar“ im Libeskind Auditorium der Leuphana Universität der Hansestadt vor. Dabei fragt der Bestseller-Autor, wie gut man seine Nachbarn und deren Geheimnisse eigentlich kennen kann. Die Veranstaltung am Freitag (20.00 Uhr) ist mit 1.100 Tickets ausverkauft.

Skandinavien-Schwerpunkt

„In diesem Jahr haben wir einen Scandi-Schwerpunkt – welcher Krimifan könnte bei Jussi Adler-Olsens Staffelstabübergabe an seine Co-Autorinnen Stine Bolther & Line Holm, bei der Deutschlandpremiere der auf Island lebenden Finnin Satu Rämö und der Ikone Liza Marklund schon Nein sagen?“, fragt Programmkoordinatorin Katrin Jung.

Weitere Highlights sind Jasmin Tabatabai, die als Hörbuchsprecherin Autor Peter Grandl begleitet, Romy Hausmann mit musikalischem Begleitprogramm, Mathijs Deen mit seinem Ermittler „Der Holländer“ und Chris Warnat, die mit „Fünfzehn Sekunden“ ein rasant-düsteres Debüt vorgelegt hat. Das Festival läuft bis zum 4. November.