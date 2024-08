Chemnitz - Ein 16-Jähriger ist in Chemnitz durch Messerstiche schwer verletzt worden. Er war einer 17-Jährigen und 18 Jahre alten Frau zu Hilfe geeilt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden jungen Frauen seien demnach am Montagnachmittag an der Haltestelle Südring aus der Straßenbahn gestiegen und von einem Unbekannten verfolgt und beleidigt worden. Daraufhin hätten die Frauen ihren 16-jährigen Angehörigen verständigt, der ihnen zu Hilfe gekommen sei. Nach einer verbalen Auseinandersetzung habe der Angreifer den 16-Jährigen dann mit einem Messer angegriffen und sei geflüchtet. Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein.