Kurz nachdem der Zug durch den Bahnhof Friedland gerauscht war, entdeckte ein Mann die Leiche des Mädchens. Noch sind viele Fragen offen.

Friedland - Bei einem Unfall mit einem Güterzug ist eine 16-Jährige getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Jugendliche am Montagnachmittag am Bahnsteig in Friedland südlich von Göttingen von dem Zug gestreift und tödlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie genau das aus dem Thüringer Eichsfeld stammende Mädchen von dem Zug berührt wurde, ist demnach noch völlig unklar.

Den Angaben nach hielten sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Menschen im Bahnhofsbereich auf. Alle werden laut Polizei als Zeugen gesucht. Entdeckt wurde der Leichnam nach Polizeiangaben von einem weiteren Mann, der daraufhin umgehend weitere Menschen darauf aufmerksam gemacht habe.

Die Polizei sperrte den Bahnhof daraufhin weiträumig ab. Der Zugverkehr war mehrere Stunden eingestellt.