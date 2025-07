Die Jugendliche wirkte laut Polizei deutlich schockiert. Ein Mann hatte sie am Nachmittag in ein Gebüsch gezogen und sexuell belästigt. Die Polizei ortete den Mann.

16-Jährige in Kreuzberg belästigt und beraubt

Berlin - Ein 53-jähriger Mann hat in Berlin-Kreuzberg mutmaßlich eine 16-Jährige in ein Gebüsch gezerrt, sie sexuell belästigt und beraubt. Die Polizei nahm den Mann am Dienstagnachmittag kurz nach der Tat fest, wie sie mitteilte.

Die 16-Jährige ging gegen 17.30 Uhr am Erkelenzdamm spazieren, als ein Mann sie unvermittelt am Arm packte und in ein Gebüsch zerrte, wie sie laut Polizei später aussagte. Dort soll der Mann sie über der Kleidung im Brust- und Intimbereich berührt haben. Dann soll er ihr Kopfhörer und Handy gestohlen und sie laut beschimpft und zum Gehen aufgefordert haben.

Die schockierte 16-Jährige flüchtete zu einer Verwandten und alarmierte die Polizei. Die Polizei ortete das Handy in der Nähe des Tatortes und identifizierte den bereits polizeibekannten Mann.