Zerbst/Anhalt - Bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte sie am Freitagnachmittag mit ihrem Leichtkraftrad - einem kleinen Motorrad - in ein vorausfahrendes Auto. Der 40 Jahre alte Autofahrer wollte nach Angaben der Polizei von der Kreisstraße in einen Feldweg abbiegen. Die 16-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 7000 Euro geschätzt.