Dresden - Bei der Stadtratswahl in Dresden stehen am 9. Juni 15 Parteien und Wählervereinigungen auf dem Stimmzettel. 12 von ihnen wurden in allen elf Wahlkreisen zugelassen, darunter die AfD, die CDU, die Linke, die SPD und die Grünen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Der Gemeindewahlausschuss hatte am Donnerstag die für den Stadtrat eingereichten Wahlvorschläge geprüft und über die Zulassung entschieden.

Insgesamt werden zur Stadtratswahl 903 Bewerberinnen und Bewerber auf den Stimmzetteln stehen. Auch die rechtsextremen Freien Sachsen treten stadtweit an. Das Bündnis Sahra Wagenknecht wurde in neun Wahlkreisen zugelassen. Erforderlich ist jeweils eine Mindestzahl an Unterstützungsunterschriften.