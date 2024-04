Berlin - In Berlin-Neukölln hat ein 15-Jähriger ein Mietauto gestohlen und ist damit vor der Polizei geflüchtet. Nachdem die Polizei den Jugendlichen am Sonntagmittag entdeckte, beschleunigte dieser, überfuhr mehrere rote Ampeln und missachtete mehrere Vorfahrten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei folgte dem Jugendlichen mit Blaulicht und Martinshorn. In der Nogatstraße verlor der 15-Jährige schließlich die Kontrolle über den Wagen und stieß mit einem parkenden Auto zusammen, welches dadurch auf zwei weitere parkende Fahrzeuge geschoben wurde. Der Jugendliche stieg aus und flüchtete zu Fuß weiter. Die Beamten holten ihn ein, nahmen ihn fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam. Dort wurde er später von seinem Vater abgeholt, wie es hieß. Bei der Untersuchung des Jugendlichen fand die Polizei ein Taschenmesser. Während der Verfolgungsjagd seien mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden, hieß es. Der 36-jährige Mieter des Wagens hatte das gestohlene Fahrzeug zuvor der Polizei gemeldet. Daraufhin konnte der Wagen von der Mitfahrzeugfirma geortet werden. Die Polizei ermittelt gegen den 15-Jährigen nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, des Fahrens ohne Führerschein, einer Verkehrsunfallflucht, des illegalen Autorennens und des Diebstahls von Kraftfahrzeugen.