Weischlitz - Ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer ist bei einem Unfall im Vogtlandkreis schwer verletzt und schließlich von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 15-Jährige war am Sonntagabend auf der Schwander Straße von Weischlitz nach Schwand unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Am Fahrbahnrand prallte der 15-Jährige gegen einen Baum und erlitt schwere Verletzungen.