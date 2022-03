Jugendlicher auf Friedhof in Herne fast totgeprügelt

Auf einem Friedhof in Herne ist ein Jugendlicher bei einem Streit schwer verletzt worden. Die mutmaßlichen Täter waren offenbar selbst minderjährig.

Herne/DUR – Nach einem Angriff auf einen Jugendlichen in Herne hat die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein 15-Jähriger am Samstag schwerverletzt auf einem Friedhof im Ortsteil Herne-Holsterhausen gefunden.

Laut den bisherigen Ermittlungen war er offenbar im Bereich des Friedhofs mit drei Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 13 Jahren in Streit geraten. Daraufhin brachten sie den 15-Jährigen zu Fall und traktierten ihn mit Tritten und Schlägen, bevor sie flüchteten. Ein Zeuge fand den Schwerverletzten und wählte den Notruf.

Der Jugendliche musste in ein Krankenhaus gebracht werden, laut Polizei sei sein Zustand inzwischen stabil. Weil eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, richtete die Bochumer Polizei eine Mordkommission ein. Die Polizei konnte die drei mutmaßlichen Täter inzwischen feststellen. Die Ermittlungen dauern an.