Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. 190.807 Menschen waren im November arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren 1964 weniger als im Vormonat, aber 15.216 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 9,2 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 8,7 Prozent. Die Unternehmen in der Metropolregion Berlin-Brandenburg seien aber weiter auf der Suche nach Personal, und die Beschäftigungsaussichten seien positiv, sagte Regionaldirektionschefin Ramona Schröder laut Mitteilung.

Den Arbeitsagenturen und Jobcentern wurden im November 5046 neue offene Stellen gemeldet. Das waren 82 weniger als im Vormonat. Insgesamt waren in diesem Monat in der Hauptstadt 20.267 freie Arbeitsstellen gemeldet - 536 mehr als im November des Vorjahres.