14 Meerschweinchen in Wildpark in Hildesheim getötet

Unbekannte haben in einem Wildpark in Hildesheim 14 Meerschweinchen getötet. (Symbolbild)

Hildesheim - Unbekannte Tierquäler haben 14 Meerschweinchen in einem Wildpark in Hildesheim getötet. Die Tiere wurden vermutlich mit einer Luftdruckwaffe erschossen, wie die Polizei mitteilte. Mitarbeitende des Tierparks hatten 13 tote Meerschweinchen am Freitag in ihrem Gehege entdeckt, ein weiteres am Samstag. Die Taten ereigneten sich demnach zwischen Freitagmorgen und Samstagfrüh. Die Polizei hat ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz sowie Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nun Zeugen.