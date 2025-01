In Neuruppin tragen zwei Jungen einen Streit vor einem Einkaufszentrum aus - mit schwerwiegenden Folgen.

Neuruppin - Ein 13-Jähriger soll einen 14-Jährigen in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 13-Jährige sei bei der Auseinandersetzung am Samstagnachmittag vor einem Einkaufszentrum ebenfalls verletzt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Beide Jungen seien in eine Klinik gebracht worden.

Die Staatsanwaltschaft ermittele wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der 13-Jährige ist aufgrund seines Alters nicht strafmündig und eine Strafverfolgung deshalb ausgeschlossen. In Deutschland ist man bis zum 14. Lebensjahr schuldunfähig. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Jungen in Streit geraten. Sie hätten sich gekannt.