Bei Rot über die Straße, das Handy am Ohr – für einen Jugendlichen hatte dieses Verhalten fatale Folgen.

Bremen - Beim Überqueren einer Straße ist ein 14-Jähriger in Bremen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei lief der 14-Jährige am Dienstagnachmittag bei Rot über die Fahrbahn und telefonierte dabei mit seinem Smartphone. Ein 20 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an.

Der 14-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock.