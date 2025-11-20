In Gröditz ist ein Streit zwischen einem 14- und einem 22-Jährigen eskaliert. Der Jugendliche soll den Mann mit einem Messer verletzt haben.

In Gröditz hat ein 14-Jähriger einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen. (Symbolbild)

Gröditz - In Gröditz (Landkreis Meißen) hat ein 14-Jähriger einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei dem Vorfall am Mittwochnachmittag ein Streit vorausgegangen, teilte die Polizei mit. Dieser eskalierte, woraufhin der Jugendliche den 22-Jährigen mit dem Messer verletzt haben soll.

Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte den 14-Jährigen kurz darauf stellen. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.