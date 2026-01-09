Mullaya war einer der ersten beiden Koalas im Dresdner Zoo. Zuletzt schwächelte der Koala-Papa. Und musste eingeschläfert werden.

Mullaya war einer der ersten beiden Koalas in Dresden und bekam mit Partnerin Eerin die beiden Koala-Weibchen Janali und Kiri. (Foto Handout)

Dresden - Das 14-jährige Koala-Männchen Mullaya ist am Donnerstag im Dresdner Zoo eingeschläfert worden. Wie der Zoo mitteilte, verlor Mullaya im vergangenen Jahr langsam, aber konstant an Gewicht. Demnach konnten auch spezielles Ersatzfutter und Eukalyptusbrei den Gewichtsverlust nicht verhindern.

Nach Angaben des Zoos wurde das Koala-Männchen sichtlich schwächer und fraß zuletzt fast nichts mehr. „Um ihm weiteres Leiden zu ersparen, haben wir entschieden, ihn zu erlösen“, hieß es weiter. Bei einer Röntgenaufnahme im Rahmen der notwendigen Narkose entdeckte der Zoo zudem nach eigenen Angaben eine Veränderung des Schädels, die auf einen Tumor des Kiefers hindeutete.

Mullaya hatte zwei Koala-Jungtiere

Nach Zoo-Angaben kam Mullaya im November 2013 aus dem Duisburger Zoo. Demnach war er einer der ersten beiden Koalas in Dresden. Vor drei Jahren hatte das Koala-Männchen zum ersten Mal Nachwuchs: Dem Zoo zufolge bekam er mit Partnerin Eerin das Koala-Weibchen Janali. Ein Jahr später sei Mullayas und Eerins zweites weibliches Jungtier geboren: Kiri.