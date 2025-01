Ein Junge wird in Weimar von drei Jugendlichen überfallen. Sie entwenden ihm schließlich sein Marken-Basecap.

14-Jähriger in Weimar von drei Jugendlichen überfallen

Ein Junge wurde in Weimar von drei Jugendlichen überfallen und beraubt. (Symbolbild)

Weimar - Drei Jugendliche haben in Weimar einen 14-Jährigen beraubt und verletzt. Der Junge sei am Dienstagabend am Rathenauplatz unterwegs gewesen, als er von drei Jugendlichen angesprochen wurde, teilte die Polizei mit. Das Trio forderte ihn dazu auf, seine Kappe und Schuhe auszuhändigen. Als sich der Junge weigerte, sollen ihn die Täter den Angaben nach geschlagen und getreten haben. Das Trio entwendete dem Jungen schließlich ein Marken-Basecap im Wert von 200 Euro. Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei führt aktuell drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren als Täter. Diese seien bereits in ähnlichen Fällen aufgefallen. Der 17-Jährige sei bereits in einer Jugendstrafanstalt gewesen.