Wilthen - Polizisten haben in Wilthen (Landkreis Bautzen) einen langjährigen Verkehrssünder erwischt. Die Beamten bemerkten bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag, dass der 34-Jährige keinen Führerschein besaß, wie die Polizei Görlitz am Mittwoch mitteilte.

Der Ertappte gab daraufhin an, dass er bereits seit 14 Jahren ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs sei, wie es hieß. Er erhielt eine Anzeige und musste sein Auto stehen lassen.