Der Europäische Arthouse-Kinotag geht am Sonntag in die neunte Runde. Filmkunsttheater zeigen etwa Previews oder bieten Filmgespräche an. In Berlin machen knapp zwei Dutzend Kinos mit.

In Deutschland beteiligen sich 130 Arthouse-Kinos an dem Europäischen Kinotag. (Symbolbild)

Berlin - Hunderte Filmkunsttheater in Europa laden anlässlich des Europäischen Kinotags am Sonntag wieder zu besonderen Veranstaltungen ein. Allein in Deutschland sind 130 Arthouse-Kinos dabei, wie die Gilde Deutscher Filmkunsttheater (AG Kino) mitteilte. Darunter sind knapp zwei Dutzend in Berlin, auch Häuser in Städten wie München und Köln nehmen teil.

Die Kinos bieten etwa Previews oder Filmgespräche mit Menschen aus der Branche an. Die mittlerweile neunte Ausgabe des Aktionstags wird vom internationalen Arthouse-Kinoverband Cicae initiiert. Laut einer Übersicht sind zudem auch einige Arthouse-Kinos außerhalb Europas dabei.

Der Tag soll die „Kraft des Europäischen Kinos“ zeigen und auch ein Statement für Demokratie und Meinungsvielfalt sein, wie es hieß. „Wir müssen uns als Kinoaktivisten verstehen, um gemeinsam über alle geografischen, politischen und sozialen Grenzen hinweg für die Erweiterung unserer Horizonte und Sichtweisen einzutreten“, sagte Regisseur Wim Wenders, Botschafter des Kinotags, laut einer Mitteilung.